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В России с 2025 года запретят ипотеку с кешбэком
Специальный стандарт, вступающий в силу в РФ со следующего года, вводит запрет на ипотечное кредитование с выплатой кешбэка. Об этом рассказала член комитета по ипотеке Российской гильдии риелторов (РГР) Ирина Киселева на пресс-конференции в ТАСС.
«У нас с 1 января запускается так называемый ипотечный стандарт. Этот стандарт – продолжение регулирования со стороны Центробанка ипотечного рынка в Российской Федерации. <…> В частности, будет запрещено возвращать нашим заемщикам так называемый кешбэк», – сказала она.
Также банки со следующего года не смогут получать вознаграждение от застройщиков и брать комиссию с заемщиков.
Ранее главный аналитик Neomarkets Олег Калманович предупредил, что ставки по ипотеке в России могут повысить до 50% в 2025-м, если случится тяжелый мировой экономический кризис. Также депутат Госдумы Сергей Колунов предлагал ввести в России отдельную программу льготной ипотеки для участников специальной военной операции.
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