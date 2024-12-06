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В Госдуме призвали создать новую программу льготной ипотеки
В Госдуме предложили ввести в России отдельную программу льготной ипотеки для участников специальной военной операции. С такой инициативой выступил депутат Сергей Колунов.
«Сегодня мы должны поддержать наших героев-защитников, участников СВО как никого другого, дать им возможность улучшить свои жилищные условия. Здесь необходима отдельная льготная ипотечная программа со следующими условиями: первое – процентную ставку важно установить на уровне 2%», – отметил парламентарий, его слова приводит РИА Новости.
По его словам, кредитные лимиты в данном случае должны быть установлены на уровне 12 млн рублей для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов, включая Татарстан, – 6 млн.
Колунов добавил, что в ближайшее время направит соответствующее предложение в Минфин РФ.
Ранее сообщалось, что жители Татарстана по ипотеке приобрели порядка 10,4 тыс. квартир в новостройках.
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