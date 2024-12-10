Аналитик: Ставки по ипотеке могут достигнуть 50% в 2025-м, если случится тяжелый кризис

Ставки по ипотеке в России могут повысить до 50% в 2025-м, если случится тяжелый мировой экономический кризис. Так считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«В 2025 году и последующие годы такой вариант возможен, если случится очень тяжелый и затяжной мировой экономический кризис или в России в силу каких-либо обстоятельств будет другая менее ответственная денежно-кредитная политика», - сказал он.

Однако эксперт подчеркнул, что вероятность такого прогноза – не более 5%.

Аналитик также напомнил, что даже когда начался коронавирус в 2020-м, который затронул весь мир, в России не поднимали ставки по ипотеке. При этом в тот период все боялись, что мировая экономика улетит в пропасть, отметил Калманович.

Напомним, что после повышение Центробанком ключевой ставки до 21% годовых банки стали выдавать ипотеку под 25% годовых и более. Причем ряд экономических экспертов прогнозируют, что в декабре ЦБ еще поднимет ставку до 22-23%. Как следствие, ипотеку станут предлагать под 28-30% годовых, а то и дороже.