В России с 1 сентября введут систему электронных документов для грузоперевозок

С 1 сентября в России начнет работу система электронных документов для грузоперевозок, которая позволит отказаться от бумаг, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с Кабмином. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства.

«Утверждены все необходимые документы. И с 1 сентября этого года будет запущена государственная система электронных перевозочных документов. Ее использование даст возможность участникам рынка отказаться от бумаг, упростить бизнес – процессы и сократить расходы», – сказал Мишустин.

Он отметил, что это нововведение позволит предпринимателям увеличить скорость перемещения грузов по стране, что особеннно важно в нынешних условиях.

По словам Премьер-министра, в ходе совещания по развитию отдельных направлений транспортного коплекса Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отечественный бизнес адаптируется к изменениям в глобальной экономике, а также активно налаживает новые связи и логистические цепочки с зарубежными партнерами.