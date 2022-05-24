Путин: И в новых условиях экономика России будет открытой

В изменяющихся условиях мировой экономики Россия продолжит быть открытой для взаимодействия с заинтересованными партнерами, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уже говорил и хотел бы сегодня вновь подчеркнуть: и в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», - сказал глава государства на совещании по развитию направлений транспортного комплекса.

Он отметил важность организации удобной платежной инфраструктуры в национальных валютах, налаживание научно-технологических связей и увеличение мощности логистических цепочек, а также повышение их эффективности и создание новых маршрутов для грузоперевозок.

«Действия некоторых стран, их желание «закрыться» от России – не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров», - обратил внимание российский лидер.

По словам Путина, развитие инфраструктуры - это один из основных драйверов любой экономики.

Он подчеркнул, что на протяжении многих лет логистические возможности России последовательно наращиваются с расчетом на перспективу и долгосрочный эффект для отечественного бизнеса и граждан РФ.