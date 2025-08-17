В России с 1 сентября начнут действовать новые критерии изъятия бесхозных участков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начиная с 1 сентября в России начнут действовать критерии неиспользования земельных участков. Об этом напоминает ТАСС, ссылаясь на подписанное ранее постановление Правительства РФ.

Хозяевам дачных и других участков, которые окажутся признаны неиспользуемыми по назначению в течение трех лет, будет грозить предупреждение, а затем штраф до 50 тыс. рублей и возможное изъятие земли.

Заброшенным участок будет считаться в следующих случаях:

– более половины территории покрыто бытовыми отходами или мусором, а уборка не проводилась больше года;

– отсутствуют необходимые строения на землях, предназначенных для застройки;

– на протяжении семи и более лет не построен частный дом на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство;

– на участке имеются частично разрушенные постройки, а владелец в течение года не приступает к их ремонту.

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров ранее пояснил, что при первом нарушении выдается только предупреждение, но затем владельца, который не привел в порядок участок или сделал это несвоевременно, оштрафуют на 20–50 тыс. рублей.

Если же собственник не наведет порядок на территории за полгода, Росреестр направит уведомление в уполномоченный орган, чтобы направить в суд дело об изъятии участка, который впоследствии продадут с публичных торгов.

Закон об освоении земельных участков начал действовать в России с 1 марта 2025 года. У владельцев заброшенных территорий есть три года, чтобы освоить их. По словам председателя Союза садоводов РТ Ильи Слесарского, теперь в каждом садовом товариществе начали объявляться владельцы заброшенных участков.