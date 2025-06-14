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Общество 14 июня 2025 21:59

Глава Союза садоводов РТ: В каждом СНТ начали объявляться владельцы заброшенных участков

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Глава Союза садоводов РТ: В каждом СНТ начали объявляться владельцы заброшенных участков
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

У владельцев заброшенных участков есть три года начиная от 1 марта 2025-го, чтобы освоить их. Об этом напомнил председатель Союза садоводов РТ Илья Слесарский в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

Руководитель общественной организации заметил, что если участок не нужен, то его можно продать, а следить за тем, возделывается ли земля или нет, будут надзорные органы.

«Каждый председатель может спокойно пригласить представителей МЧС и показать такой участок. Такому владельцу выпишут штраф», – уточнил Слесарский, добавив, что только благодаря новелле «в каждом СНТ начали объявляться владельцы этих заброшенных участков».

Каждый председатель садового общества, по словам специалиста, ведет собственный реестр заброшенных участков. При этом последние «можно поделить на две группы: есть те участки, где уже нельзя установить владельца, и те, на которые редко, но всё же приезжают».

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#садоводческие общества #интервью без галстука
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