В ГД предложили сообщать семьям владельцев заброшенных участков о риске их потери

Заместитель Председателя Государственной Думы России Борис Чернышов предложил в обязательном порядке информировать родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии. Соответствующее обращение политик направил вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву, сообщает РИА Новости.

С 1 марта текущего, 2025 года вступит в силу закон об изъятии неиспользуемых земель. Согласно поправкам, внесенным в Земельный кодекс РФ, на освоение участка дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже находится в собственности.

Органы местного самоуправления смогут без согласования с прокуратурой подавать иски в суд об изъятии земель, если они не использовались по назначению три года или более — в частности, заросли сорняками, деревьями или кустарниками.

Вице-спикер Госдумы уверен, что предложенная им мера позволит предотвратить несправедливые случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетия, будет изъята только потому, что пожилой владелец уже не в состоянии ухаживать за ней, а его родственники не были своевременно уведомлены и не смогли принять меры.

«Если бы их близкие знали о возможности изъятия, они могли бы взять на себя уборку заросшей территории, тем самым сохранив землю в собственности семьи», — убежден Чернышов.