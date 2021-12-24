В России разрешили выпустить в оборот первые партии вакцины от Covid-19 для подростков

В России разрешили выпустить в гражданский оборот две первые партии вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М». Вместе с тем на данный момент препарат еще не поступил в оборот.

О выпуске первых партий «Спутника М» в гражданский оборот сообщило РИА Новости со ссылкой на реестр данных Росздравнадзора.

«Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: „Гам-КОВИД-Вак-М“. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в реестре.

При этом в Росздравнадзоре позднее уточнили, что разрешение на выпуск касается только первого компонента вакцины. Соответственно, препарат выпустят в оборот после получения разрешения на второй компонент, отмечает ТАСС.

«Выданы разрешения на две партии первого компонента вакцины „Спутник М“, и только когда будут выданы разрешения на второй компонент, вакцина будет выпущена в гражданский оборот держателем регистрационного удостоверения», — подчеркнули в пресс-службе Росздравнадзора.

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» 24 ноября. Препарат по аналогии со «Спутником V» вводится дважды с интервалом в 21 день, но в меньшей дозировке.

Позднее руководитель ведомства Михаил Мурашко пообещал, что вакцинация подростков начнется еще до конца года. Несовершеннолетних младше 15 лет будут прививать только с согласия родителей, а начиная с 15-летнего возраста — после получения собственного добровольного согласия, оформленного в письменном виде.