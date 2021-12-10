В России вакцинация подростков «Спутником М» начнется до конца года

Подростков от 12 до 17 лет начнут прививать от коронавируса до конца 2021 года. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил во время визита в Пермь.

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — цитирует ТАСС министра.

Вакцина «Спутник М» была одобрена федеральным Минздравом 24 ноября. Двухкомпонентный препарат вводят с интервалом в 21 день.

Профилактические прививки детям проводятся после информирования родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и их согласия или с согласия самого несовершеннолетнего (если ему больше 15 лет).

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что до конца года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тыс. доз «Спутника M».