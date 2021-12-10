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Здоровье
10 декабря 2021  07:01

В России вакцинация подростков «Спутником М» начнется до конца года

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Подростков от 12 до 17 лет начнут прививать от коронавируса до конца 2021 года. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил во время визита в Пермь. 

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — цитирует ТАСС министра. 

Вакцина «Спутник М» была одобрена федеральным Минздравом 24 ноября. Двухкомпонентный препарат вводят с интервалом в 21 день. 

Профилактические прививки детям проводятся после информирования родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и их согласия или с согласия самого несовершеннолетнего (если ему больше 15 лет). 

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что до конца года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тыс. доз «Спутника M».

#коронавирус
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