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Экономика 12 марта 2025 10:44

В России разработают стандарты партнерского финансирования – Топилин

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В России разработают стандарты партнерского финансирования – Топилин
Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России разработают стандарты партнерского (исламского) финансирования, сообщил «Татар-информу» председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, депутат ГД от Татарстана Максим Топилин.

«Теперь будет создан механизм разработки и утверждения стандартов партнерского финансирования. Работа будет выполняться Комитетом по стандартам, создаваемым ассоциацией кредитных организаций с привлечением участников рынка», – пояснил парламентарий.

С 1 сентября 2023 года в четырех регионах России – Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане – стартовал эксперимент по исламскому банкингу. В конце 2024-го Центробанк подвел первые итоги эксперимента. Портфель сделок по размещению денег по итогам девяти месяцев прошлого года составил 2,8 млрд рублей. Лидером по объему сделок стал Татарстан.

В Госдуму внесен законопроект о продлении эксперимента по исламскому банкингу на три года – до 1 сентября 2028-го, о чем сообщал «Татар-информ».

#Максим Топилин #исламский банкинг
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