В России разработали требования к отделке квартир в новостройках

Минстрой России разработал несколько требований к отделке квартир в новостройках от застройщика.

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, в трех блоках приказа описали правила по оформлению стен, пола и потолка. Цель приказа – снизить недочеты в отделке.

Например, при штукатурке на площади 4 кв. м. можно допускать не больше трех неровностей глубиной до 5 мм, клея обои, нельзя допускать пузырей и пятен, а натяжной потолок не должен провисать более чем на 10 мм на 1 метр.

Указ начнет действовать с 1 марта 2025 года. До 7 февраля в документ могут внести правки.

Также с 1 марта нельзя будет использовать незарегистрированную недвижимость. Отметим, что, например, в Татарстане есть проблема с недобросовестными игроками. Как в республике хотят зачистить от них рынок – в репортаже «Татар-информа».