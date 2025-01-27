«Играют с огнем!»: Азат Кадыров сделал предупреждение оценщикам и кадастровым инженерам

Прошлый год в сфере управления имуществом позитивно сложился для нового главы Минзема Татарстана Азата Кадырова. Выросли доходы от имущества, щедры были и компании с госучастием – республика получила более миллиарда дивидендов. Но есть проблема с недобросовестными игроками, как министр хочет зачистить от них рынок – в репортаже «Татар-информа».





Азат Кадыров: «В консолидированный бюджет Татарстана поступило 25,4 млрд рублей от использования государственной и муниципальной собственности, что на 63,7% больше, чем в 2023 году»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рост отчислений в бюджет и снижение долгов

Первым слово на коллегии взял министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров, занявший этот пост в середине прошлого года. После работы в федеральном министерстве спорта ему пришлось погружаться в экономику Татарстана.

И начал доклад Кадыров с позитивных цифр – в консолидированный бюджет Татарстана поступило 25,4 млрд рублей от использования государственной и муниципальной собственности, что на 63,7% больше, чем в 2023 году.

По его словам, за прошедший год продажи и аренда на электронных аукционах значительно выросли, причем не только количественно, но и качественно.

Вместе с тем в республике сохраняется проблема задолженности в муниципальные бюджеты по оплате аренды. И хотя за прошедший год она снизилась на 30 млн рублей, долгов остается еще на 271 млн рублей.

Доходы от дивидендов выросли вдвое

Еще почти 1,2 млрд рублей бюджету принесли дивиденды компаний, в уставном капитале которых у республики есть доля. И денег оказалось вдвое больше, чем в 2023 году, когда поступило 564 млн рублей.

При этом Кадыров подчеркнул, что дополнительным резервом для республиканского бюджета является сокращение количества убыточных организаций с госдолей.

«Для улучшения финансово-экономического состояния убыточных предприятий и выявления резервов предлагаем в текущем году совместно с налоговыми органами, отраслевыми министерствами проводить межведомственные балансовые комиссии. Также в целях персональной мотивации руководителей хозяйственных обществ предлагаем утвердить методику определения вознаграждения во взаимосвязи с чистой прибылью и выплаченными дивидендами», — добавил министр.

Кадыров добавил, что большую работу по выявлению таких недостатков проводит Союз оценщиков РТ, и призвал муниципалитеты активно использовать потенциал организации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Недобросовестные оценщики и кадастровые инженеры

Залог эффективного управления государственным и муниципальным имуществом – достоверная оценка. А она зачастую оказывается неправильной – около 30% отчетов возвращаются на доработку.

«Это связано как с недостаточной квалификацией, так и с недобросовестным отношением некоторых оценщиков. Имеются примеры, когда злоупотребления могут привести к значительным выпадающим доходам бюджета», – отметил Кадыров.

В пример он привел оценку стоимости участка центрального авторынка в Набережных Челнах. Оценщик рассчитал ее в рамках оспаривания кадастровой стоимости, и по его расчетам она оказалась в 22 раза меньше кадастровой стоимости. «Потери бюджета могли составить 2,5 млн рублей в год», – подчеркнул министр.

Он добавил, что большую работу по выявлению таких недостатков проводит Союз оценщиков РТ, и призвал муниципалитеты активно использовать потенциал организации.

«Играют с огнем и кадастровые инженеры. В интересах собственников одного из торговых центров, в целях снижения стоимости здания инженером были изменены сведения о материале стен с железобетонных на каркасно-обшивные, что по классификации Росреестра соответствует деревянным. Потери бюджета могли составить около 40 млн рублей в год», – рассказал Кадыров.

Он добавил, что по данному случаю возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

«Борьбу с недобросовестными игроками, нарушающими правила игры, мы продолжим и в 2025 году совместно с правоохранителями», – пообещал Кадыров.

Поправки в закон о налоге на имущество организаций принесут бюджету РТ почти 1,2 млрд рублей

«Одним из источников пополнения бюджета является поступление налогов от недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. В этом году законом Татарстана расширен перечень налогооблагаемых объектов недвижимости, в который дополнительно внесено около 1,8 тыс. административно-деловых ТЦ площадью от 1 тыс. квадратных метров», – заявил Кадыров.

По его словам, увеличение поступлений в бюджет в 2025 году только по данным объектам составляет 618 млн рублей по налогу на имущество организаций и 557 млн рублей по НДФЛ.

Он также отметил, что в 8 из 14 субъектов Приволжского округа исчисляют налог без нижней границы площади торговых центров, и предложил поэтапно снижать нижнюю планку площади зданий для увеличения налоговых поступлений.

Напомним, что в Татарстане приняли поправки к региональному закону «О налоге на имущество организаций». С начала года ТЦ и офисы республики площадью свыше 1 тыс. «квадратов» должны платить максимальные 2% налога с кадастровой стоимости объекта.

С 1 марта 2025 года вступит в силу новый закон, который будет мотивировать правообладателей оформлять свою недвижимость Фото: © «Татар-информ»

«Построил – оформи. Нельзя будет использовать недвижимость без оформления»

С 1 марта 2025 года вступит в силу новый закон, который будет мотивировать правообладателей оформлять свою недвижимость, заявила замруководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Татьяна Громова.

«Будет обязанность граждан и юридических лиц. Построил – оформи. Нельзя будет использовать недвижимость без оформления», – заявила Громова.

Татьяна Громова: «Будет обязанность граждан и юридических лиц. Построил – оформи. Нельзя будет использовать недвижимость без оформления» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, зачастую бывают случаи, когда на участке построили дом, подключили его к электричеству, но регистрировать его не идут. «И потом, в ряде регионов, где есть проблемы затопления, возникают ситуации, когда объект есть, а выплаты человек получить не может, потому что на бумаге объекта не существует», – отметила она.

Первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, подводя итоги коллегии, отметил, что этот закон позволит не только получить дополнительные доходы от налогов для республики, но и законодательно закрепить жилье за собственником, а также поможет стабилизировать цены на недвижимость.

Одной из важных проблем Нигматуллин назвал большое количество неиспользуемых объектов недвижимости Фото: © «Татар-информ»

Либо ремонт неиспользуемых зданий, либо списание

Одной из важных проблем Нигматуллин назвал большое количество неиспользуемых объектов недвижимости. Он поручил отраслевым министерствам вместе с Минстроем РТ проработать этот вопрос.

«Принять меры либо по их ремонту, либо по списанию. Если на сегодняшний день это имущество сложно вовлекаемое, то надо принимать какие-то меры», – заявил он.

Он также отметил, что Министерству экономики необходимо учитывать эти объекты при комплексной оценке и формировании перечня общественной инфраструктуры как в рамках нацпроектов, так и региональных программ.

«Следует активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот, в том числе используя механизмы государственно-частного партнерства», – сказал вице-премьер.

Рустам Нигматуллин: «Новое направление, требующее нормативной и организационной подготовки, – это реализация конфискованного имущества» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конфискованное имущество можно будет передавать в собственность регионов

Еще одно поручение прозвучало в адрес Минцифры Татарстана. Нигматуллин заявил, что необходимо как можно быстрее закончить работу над единой информационной системой, которая будет содержать полный перечень муниципального и государственного имущества.

Он также напомнил, что с 5 февраля вступает в силу закон, согласно которому конфискованное имущество, ставшее орудием совершения или предметом административного правонарушения, можно будет передавать в собственность регионов.

«Новое направление, требующее нормативной и организационной подготовки, – это реализация конфискованного имущества. Я прошу уделить этому внимание и организовать соответствующую работу», – сказал Нигматуллин.

«Есть возможность вернуть эти земли, если собственник нормально ими не распоряжается»

Еще один вопрос – неиспользуемые земли сельхозназначения: дачи, огороды, а также участки под строительство жилья. Он подчеркнул, что с 1 марта 2025 года эти участки по истечении определенного срока будут изымать у собственников, если они не используются.

«Есть возможность вернуть эти земли, если собственник нормальным образом ими не распоряжается. Это позволяет неосвоенные земли просто возвращать в нормальный оборот, так как на них есть спрос», – подчеркнул вице-премьер.

Еще один вопрос – неиспользуемые земли сельхозназначения: дачи, огороды, а также участки под строительство жилья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он добавил, что этот закон также поможет в территориальном планировании. «Мы сталкиваемся с непродуманным распоряжением земли, что порой не позволяет модернизировать инфраструктуру. Надеюсь, этот закон позволит значительно сократить такие проблемы», – сказал Нигматуллин.

В завершение он напомнил, что 2025 год особенный для всей страны – в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Это значимый юбилей для всех нас, который напоминает о великом подвиге наших предков. Наша обязанность – сохранять память о тех героических днях и передавать их будущим поколениям, поддерживая в обществе патриотизм и уважительное отношение к истории», – заключил Нигматуллин.

Напомним, что Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о праздновании в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Минниханов поручил Кабмину РТ разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению события, принять меры для улучшения социально-экономического положения ветеранов, живущих на территории республики.

Органы республиканской власти должны принять меры для подготовки и проведения мероприятий, в том числе посвященных решающим сражениям и другим событиям 1941–1945 годов, оказывать поддержку ветеранам и содействовать органам местного самоуправления в муниципалитетах в приведении в порядок воинских захоронений, мемориалов, поиске и захоронении воинов, погибших в годы войны.