В России продажи легких коммерческих машин выросли за год почти на 25%

В РФ за 2024-й продали 112 тыс. новых легких коммерческих авто (LCV), что на 24,4% больше, чем в 2023-м, пишут «Известия».

Около 53,8% от этого числа приходится на марку «ГАЗ» (60,3 тыс.). Далее по популярности – «УАЗ» (17,5 тыс. ед.), «Лада» (12 тыс.) и Sollers (10,2 тыс.). При этом лучшим среди марок иностранного производства в России стал «китаец» Dongfeng (2,3 тыс.).

В топ-10 по популярности также попали Hyundai и Mercedes-Benz. Но у них за год продажи снизились на 43% и 4% соответственно. У остальных восьми марок продажи выросли. Причем у марки Foton, которая замкнула «топовую десятку» они увеличились аж в 36 раз.

Из конкретных моделей в топ по популярности вошли «ГАЗ Газель Next» (36,1 тыс.), Sollers Atlant (8,3 тыс.) и УАЗ-3909 (8 тыс.).

Ранее сообщалось, что роста цен на автомобили КАМАЗ в 2025-м не предполагается, заявляли в компании.