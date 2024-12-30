В Татарстане медианная стоимость авто в 2024-м не изменилась, а в ряде регионов снизилась

В Татарстане медианная стоимость новых машин в 2024-м осталась на уровне 2023 года: 1,7 млн рублей. Причем, согласно исследованию экспертов автомобильной отрасли, в среднем по России медианная цена нового авто опустилась до 1,4 млн рублей, пишет РИА Новости.

Так, в Москве средний чек упал с 2,1 млн до 1,95 млн рублей, в Свердловской области и Башкирии цена снизилась на 19%, до 1,7 млн рублей. В Краснодарском крае стоимость уменьшилась на 18%, до 1,4 млн рублей, в Тюменской области – на 13%, до 2 млн рублей, в Самарской – на 11%, до 1,1 млн рублей.

Однако в некоторых регионах цены и вовсе выросли. Например, в Челябинской области медианная стоимость увеличилась с 990 тыс. рублей до 1,3 млн рублей. «Подскочили» цены и в Московской области (с 1,4 млн до 1,9 млн рублей). В этот же список попал Санкт-Петербург (с 1,52 млн до 1,63 млн рублей).

Медианная цена – это значение, которое разделает распределение стоимости товаров в выборке на две равные части: одна половина цен ниже этого значения, а другая половина – выше.