Роста цен на автомобили КАМАЗ в 2025 году не предполагается - пресс-служба компании

Роста цен на авто, производимые компанией «КАМАЗ», в 2025-м не предполагается. Об этом заявил руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев, чьи слова приводит KazanFirst.

По словам спикера, с учетом разных скидок цены на машины КАМАЗ «точно снижаются».

Он также добавил, что по итогам года продажи у татарстанского производителя «упали» 15%-20%. Причины снижения: возврат рынка в состояние нормы.

Однако КАМАЗ планирует увеличить свою долю на рынке. Так, по словам Афанасьева, доля продаж авто класса «Компас» — средние и малотоннажные машины — по прошлому году выросла не меньше, чем на 15%, то есть довольно значительно.