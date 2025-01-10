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Роста цен на автомобили КАМАЗ в 2025 году не предполагается - пресс-служба компании
Роста цен на авто, производимые компанией «КАМАЗ», в 2025-м не предполагается. Об этом заявил руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев, чьи слова приводит KazanFirst.
По словам спикера, с учетом разных скидок цены на машины КАМАЗ «точно снижаются».
Он также добавил, что по итогам года продажи у татарстанского производителя «упали» 15%-20%. Причины снижения: возврат рынка в состояние нормы.
Однако КАМАЗ планирует увеличить свою долю на рынке. Так, по словам Афанасьева, доля продаж авто класса «Компас» — средние и малотоннажные машины — по прошлому году выросла не меньше, чем на 15%, то есть довольно значительно.
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