В России продают один из первых универсалов ВАЗ 1971 года выпуска с пробегом 10 тыс. км

В Новосибирске продают ВАЗ 2102 (в народе «двойка») 1971 года выпуска. По словам продавца, это один из первых универсалов «Лады», сошедший с конвейера в самом начале производства. Причем данный факт доказывает номер кузова, говорится в опубликованном объявлении.

Также, судя по описанию, пробег «двойки» - всего 10 тыс. км, а сам универсал бордового цвета.

На сегодняшний день авто отреставрировано. Под капотом ВАЗа стоит «новый конвейерный двигатель 1971 года» объемом 1.2 л и мощностью 64 лошадиных силы.

Ранее в Казани появлялись в продаже 63-летний авто с пробегом 500 км и единственный в мире 5-местный лимузин ЗИЛ.