В России призвали перевести женщин на удаленку ради повышения рождаемости

Движение «Ветераны России» обратилось к Председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложением рассмотреть возможность перехода женщин на удалённую работу по их желанию с целью повышения рождаемости.

«Движение "Ветераны России" обращается к Вам с предложением, направленным на повышение рождаемости в нашей стране, что является одной из приоритетных задач, обозначенных президентом Российской Федерации... В этой связи мы предлагаем рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию», – приводит выдержку из текста документа РИА Новости.

Авторы уверены, что эта инициатива может стать эффективной мерой для улучшения демографической ситуации в стране, учитывая тот факт, что многие женщины работают в таких отраслях, как бухгалтерия, маркетинг, IT и даже на некоторых должностях в госслужбе.

По мнению инициаторов, женщины, работающие дистанционно, чаще готовы к рождению детей, «что подтверждает необходимость внедрения гибких условий труда для этой категории сотрудников».

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец рассказала, как повысить рождаемость в стране. Также в Госдуме в качестве меры повышения рождаемости предлагали ввести налог на бездетность.