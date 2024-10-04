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В Госдуме предложили ввести налог на бездетность
В России необходимо ввести налог на бездетность. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Гурулев.
«Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое — имя, второе — дети. Все остальное вообще никому не интересно», – сказал парламентарий в эфире программы «Царьград.Главное».
По его словам, собранные деньги можно направить на нужды детских домов.
Также Гурулев поддержал инициативу о запрете идеологии чайлдфри.
В СССР с 1941 года действовал налог на бездетность. Бездетные граждане Советского Союза отчисляли дополнительно 6% от заработной платы государству.
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