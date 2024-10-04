news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 4 октября 2024 09:40

В Госдуме предложили ввести налог на бездетность

Скопировать ссылку

В России необходимо ввести налог на бездетность. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое — имя, второе — дети. Все остальное вообще никому не интересно», – сказал парламентарий в эфире программы «Царьград.Главное».

По его словам, собранные деньги можно направить на нужды детских домов.

Также Гурулев поддержал инициативу о запрете идеологии чайлдфри.

В СССР с 1941 года действовал налог на бездетность. Бездетные граждане Советского Союза отчисляли дополнительно 6% от заработной платы государству.

#налоги #Госдума #рождаемость #демография
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100