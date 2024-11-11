В России призвали ограничить срок аренды жилья мигрантам

Группа депутатов Госдумы направило в Правительство России ряд проектов, которые предписывают россиянам сдавать жилье иностранцам исключительно по договору и сроком не более года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Нарушил – штраф! Не платишь собственнику – расторжение договора и выселение», – написал парламентарий.

По словам депутата, в партийную приемную поступают тысячи жалоб на поведение мигрантов, снимающих жилье. Наказывать, как считает Слуцкий, следует также собственников, если они содействуют созданию «резиновых квартир».

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь в России выдано 120,2 тысячи разрешений на работу для иностранцев из стран с визовым режимом, в том числе ФРГ, Соединенных Штатов, Китая. Это на 41% больше, чем за первые девять месяцев предыдущего года. Также в МВД РФ сообщали о планах выдворить порядка 20 тысяч нелегальных мигрантов.