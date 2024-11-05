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В России на 41% выросло число легальных трудовых мигрантов
С января по сентябрь в России выдано 120,2 тысячи разрешений на работу для иностранцев из стран с визовым режимом, в том числе ФРГ, Соединенных Штатов, Китая. Это на 41% больше, чем за первые девять месяцев предыдущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство внутренних дел РФ.
В пресс-службе ведомства уточнили, что почти 35 тысяч документов получены высококвалифицированными специалистами. Чтобы трудоустроить сотрудников из стран, у которых действует визовый режим с Россией, работодатель получает разрешение на их привлечение, а затем оформляет необходимые документы.
В то же время, по данным ведомства, с начала 2024 года в России сократилась выдача патентов. Их предоставляют рабочим из стран с безвизовым режимом с РФ.
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