Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МВД сообщило, что из России выдворят 20 тысяч мигрантов
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что из России выдворят 20 тысяч мигрантов.
«В рамках операции "Нелегал-2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации», — сообщила она.
За время операции полицейские возбудили более четырех тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.
Еще 684 дела возбудили по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников