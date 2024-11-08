МВД сообщило, что из России выдворят 20 тысяч мигрантов

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что из России выдворят 20 тысяч мигрантов.

«В рамках операции "Нелегал-2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации», — сообщила она.

За время операции полицейские возбудили более четырех тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.

Еще 684 дела возбудили по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.