В России приостановлены полеты самолетов типа L-410

В России приостановлены полеты всех самолетов типа L-410. Запрет будет действовать до окончания расследования трагедии в Татарстане, сообщает ДОСААФ.

Напомним, сегодня в 10 часу утра под Мензелинском рухнул самолет L-410. На его борту находились 22 человека, 16 из них погибли. Остальные находятся в республиканских медучреждениях, в том числе БСМП Набережных Челнов и РКБ. На месте катастрофы побывал Президент Татарстана Рустам Минниханов, затем он оценил состояние пострадавших, находящихся в Челнах.

По его словам, причиной произошедшего является отказ одного из двигателей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». 11 октября в Татарстане объявлено днем траура.