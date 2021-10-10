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Ру Тат
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10 октября 2021  13:30

Рустам Минниханов посетил в БСМП Челнов пострадавших при крушении самолета

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в БСМП Набережных Челнов, куда доставили пять пострадавших при крушении самолета под Мензелинском.

Руководителю республики рассказали о состоянии пациентов, о травмах, полученных ими во время трагедии. Он побывал в палатах, где находятся пострадавшие, и пообщался с ними.

Ранее руководитель республики встретился с казанскими медиками, прибывшими на помощь к челнинским коллегам.

 

#БСМП Набережных Челнов #рустам минниханов #упал самолет
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