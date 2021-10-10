Минниханов объявил 11 октября днем траура в Татарстане

11 октября в Татарстане объявлено днем траура. Соответствующее поручение во время совещания штаба в Мензелинске, где сегодня рухнул самолет, дал Президент РТ Рустам Минниханов.

«На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, Президент Республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

На борту судна находились 22 человека, 16 из них погибли.