В России появится новый нацпроект – «Биоэкономика»

Инициативы, связанные с нацпроектами, которые имею отношение к развитию ключевых отраслей, в ближайшее время будут рассмотрены на заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам и будут введены со следующего года. Об этом заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам технологического лидерства.

Он также уточнил, что в скором времени будет подготовлен новый нацпроект – «Биоэкономика».

«Восемь профильных национальных проектов охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок», – сказал Мишустин. В их числе глава кабмина назвал новые перспективные материалы, химию, средства производства и автоматизации, энергетику, космос, авиа- и судостроение и другие.

«С 1 января 2025 года мы планируем их запустить», – добавил Мишустин.

По его словам, в течение нескольких месяцев Правительство РФ подготовит нацпроект «Биоэкономика».

«Начнем строить инфраструктуру в регионах для использования биологического сырья, разрабатывать уникальные технологии, которые востребованы в сельском хозяйстве, экологии, при создании целого ряда лекарственных препаратов», – отметил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что на реализацию национальных проектов с 2025 по 2027 в Татарстане направят суммарно 145,9 млрд рублей. Больше половины от указанной суммы поступит из федерального бюджета. Также заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на реализацию девяти нацпроектов технологического лидерства будет дополнительно выделено 3 трлн рублей.