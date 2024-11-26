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На нацпроекты в Татарстане в 2025-2027 годах направят почти 150 млрд рублей
На реализацию национальных проектов с 2025 по 2027 в Татарстане направят суммарно 145,9 млрд рублей: 44,2 млрд в 2025, 48,6 млрд в 2026 и 53,1 млрд – в 2027 году. Об этом рассказала замминистра финансов республики Гела Герасимова на пресс-конференции в «Татар-информе».
По ее словам, больше половины из этой суммы – 75 млрд рублей – поступит из федерального бюджета: 24,6 млрд рублей, 25 млрд рублей и 25,4 млрд рублей соответственно.
Замминистра также напомнила, что на национальные проекты в Татарстане в 2024 году суммарно направят 35,2 млрд рублей, из которых 19,7 млрд поступят из федерального бюджета. При этом за десять месяцев этого года на нацпроекты уже поступил 30,1 млрд рублей.
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