Чернышенко: На реализацию связанных с технологиями нацпроектов направят еще 3 трлн рублей

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Фото: пресс-служба Правительства РФ

На воплощение в жизнь девяти национальных проектов технологического лидерства будет дополнительно выделено 3 трлн рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил на пленарном заседании IV Конгресса молодых ученых, сообщает пресс-служба Правительства страны.

Конгресс — ключевое событие текущего, 2024 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России. Он проходит с 27 по 29 ноября на федеральной территории «Сириус».

Перед началом пленарного заседания вице-премьер вместе с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой осмотрел выставку конгресса. На стенде Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Чернышенко поздравил победителей II Всероссийского конкурса «Изобретатель года».

В ходе пленарного заседания помощник Президента Андрей Фурсенко зачитал приветствие главы государства Владимира Путина. Российский лидер заявил об открытости страны к конструктивному, равноправному и взаимовыгодному международному партнерству в научной сфере.

Чернышенко, Фурсенко, Фальков и президент Российской Академии наук Геннадий Красников наградили молодых инноваторов стран БРИКС.

«Благодаря Десятилетию науки и технологий, объявленному Президентом Владимиром Путиным, научная сфера стала более популярной и востребованной среди граждан. Согласно опросам ВЦИОМа, три четверти родителей хотели бы, чтобы их дети построили карьеру в области разработок будущих технологий, а профессию ученого считают престижной 61% россиян — это на 10% больше, чем в прошлом году», — отчитался вице-премьер.

За прошедший год в стране определено стратегическое целеполагание в области научно-технологического развития на предстоящий период. Сформулированные Президентом приоритеты находят отклик среди дружественных государств, выразил уверенность Чернышенко.

Технологическое лидерство признано национальной целью развития. На ее достижение будут направлены девять нацпроектов, в логику которых заложена реализация масштабных инициатив национального и международного уровня. Они должны стать фундаментом для создания новых продуктов и услуг.

«<...> очень важный показатель, который установил Президент Владимир Путин, — увеличение расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году. В номинальном выражении это 5,7 трлн рублей к 2030 году. В этом году этот показатель составит более 1,6 трлн. На реализацию девяти нацпроектов технологического лидерства России дополнительно будет направлено 3 трлн рублей», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В этом году завершается реализация нацпроекта «Наука и университеты». Ряд существующих мер поддержки перейдёт в национальный проект «Молодежь и дети», а часть мероприятий окажется интегрирована в государственную программу научно-технологического развития.

Помимо прочего, Правительство РФ уделяет внимание развитию научной коллаборации и удовлетворению запросов исследователей. В этом году на платформе «ГосТех» разместили 14 первых сервисов домена «Наука и инновации».