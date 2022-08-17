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Технологии
17 августа 2022  14:19

В России запустят Национальный центр развития искусственного интеллекта

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В начале сентября при правительстве России создадут Национальный центр развития искусственного интеллекта. Он станет ключевой площадкой поиска современных технологичных решений для бизнеса, науки и государства, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

 «Центр также будет способствовать раскрытию компетенций более двух тысяч участников системы ИИ, с которыми мы работаем на протяжении последних лет: исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ и разработчиков», — приводит слова Чернышенко пресс-служба Кабмина РФ.

На реализацию национального проекта «Искусственный интеллект» в прошлом году гранты от государства получили свыше 430 разработчиков искусственного интеллекта. Также профинансировано восемь прорывных проектов на базе российских организаций и запущено шесть опорных центров по приоритетным отраслям, в том числе на базе «Иннополиса».

Напомним, в этом году на поддержку IТ-отрасли Кабмин направил более 21 млрд рублей.

#современные технологии #кабмин #господдержка
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