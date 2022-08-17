В России запустят Национальный центр развития искусственного интеллекта

В начале сентября при правительстве России создадут Национальный центр развития искусственного интеллекта. Он станет ключевой площадкой поиска современных технологичных решений для бизнеса, науки и государства, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Центр также будет способствовать раскрытию компетенций более двух тысяч участников системы ИИ, с которыми мы работаем на протяжении последних лет: исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ и разработчиков», — приводит слова Чернышенко пресс-служба Кабмина РФ.

На реализацию национального проекта «Искусственный интеллект» в прошлом году гранты от государства получили свыше 430 разработчиков искусственного интеллекта. Также профинансировано восемь прорывных проектов на базе российских организаций и запущено шесть опорных центров по приоритетным отраслям, в том числе на базе «Иннополиса».

Напомним, в этом году на поддержку IТ-отрасли Кабмин направил более 21 млрд рублей.