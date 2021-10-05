В Иннополисе откроется крупный исследовательский центр по искусственному интеллекту

До 2024 года в Иннополисе появится исследовательский центр по искусственному интеллекту. Соответствующий грант выиграл университет города в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», сообщает пресс-служба Правительства РТ.

В центре будет вестись разработка платформенных решений для бизнеса и важнейших отраслей экономики, которые в дальнейшем можно будет тиражировать.

Итоги отбора победителей стали известны на заседании рабочей группы, в которую вошли 16 экспертов под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Помимо Иннополиса, в список вошли еще пять российских вузов и научных центров. Планируется, что они станут опорными точками по развитию технологии ИИ и получат гранты до 1 млрд рублей. В целом на эти цели было выделено 7 млрд рублей.

Участниками отбора стали 36 российских организаций.

«Для Татарстана важно, что один из шести опорных центров по искусственному интеллекту будет создан в нашей республике, на территории Иннополиса, где эта технология получит свое развитие», — заявил заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Благодаря исследовательскому центру в Иннополисе будут развиваться компетенции, направленные на решение задач реального сектора экономики. Центр позволит усилить образовательные программы бакалавриата и магистратуры, а также расширить область научных исследований.