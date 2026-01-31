В России отменили запрет на экспорт бензина для НПЗ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 июля 2026 года включительно, но сделало исключение для производителей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

«Постановление об этом подписано. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», – заявили в Правительстве страны (сам документ еще не опубликован).

Отмену запрета на вывоз автомобильного бензина для непосредственных производителей нефтепродуктов в кабинете объяснили необходимостью предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.

Ранее экспорт бензина был запрещен полностью, а экспорт дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей распространялся на непроизводителей. В конце декабря ограничения были продлены Правительством РФ до 28 февраля. Но в начале этой недели газета «Коммерсантъ» писала, что действующий до конца зимы запрет на вывоз бензина может быть снят досрочно, 1 февраля.