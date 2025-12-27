news_header_top
Экономика 27 декабря 2025 18:55

В России полный запрет на экспорт бензина и частичный – дизеля продлили до конца зимы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России до конца февраля следующего, 2026 года продлены полный запрет на экспорт бензина и ограничение на экспорт дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«<...> новым постановлением продлён до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей», – подчеркнули в Правительстве.

Вторым постановлением продлен запрет на экспорт дизельного топлива, а также судового топлива и прочих газойлей, включая приобретенные на биржевых торгах. Эти ограничения не затрагивают непосредственных производителей, напомнили в пресс-службе.

Ранее предполагалось, что полный запрет на экспорт бензина и частичный – дизеля будет действовать до конца текущего, 2025 года.

При этом в середине декабря министр энергетики РФ Сергей Цивилев отмечал, что Правительство страны рассматривает возможность снятия соответствующих ограничений. «Решение будет принято исходя из состояния рынка», – заявлял он (цитата по ТАСС).

Тогда руководитель Минэнерго России назвал текущую ситуацию с рынком топлива стабильной, указав на эффективность принятых властями мер.

