«Ъ»: Запрет на экспорт бензина из России может быть снят досрочно

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Действующий до конца зимы запрет на экспорт бензина может быть снят досрочно, 1 февраля. Проект соответствующего постановления внесло в Правительство России Министерство энергетики РФ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли.

По словам собеседника издания, документ может быть подписан в конце текущего месяца.

Вместе с тем партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков счел маловероятной полную отмену ограничений на экспорт светлых нефтепродуктов, так как такое решение может вызвать дисбаланс на внутреннем рынке.

При этом эксперт допустил частичный отказ от ограничений, если в стране образуется избыток топлива, а все российские НПЗ выйдут на полную мощность.

К тому же, по словам других опрошенных изданием представителей отрасли, рентабельность экспорта нефтепродуктов снижается от месяца к месяцу, а высокие дисконты на нефть марки Urals делают поставки нефтепродуктов на внутренний рынок более выгодными.

Из данных Центра ценовых индексов следует, что 19–25 января дисконты на Urals к Brent в Приморске выросли до 23,5 доллара за баррель, а в Новороссийске – до 25,5 доллара за баррель.

Полный запрет на экспорт бензина и ограничение на экспорт дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей были продлены Правительством России в конце декабря до 28 февраля.