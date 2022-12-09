В России осталось 14 автомобильных брендов из 60 на начало года

На российском автомобильном рынке к концу 2022 года осталось только 14 брендов из 60. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в адрес дилеров китайских брендов.

«На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов (на начало 2022 года) только 14. Из них три бренда — отечественные. Lada, „ГАЗ“, „УАЗ“. Остальные — китайские — Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda», — констатировали в ассоциации.

«С точки зрения национального микса (количества национальных брендов, работающих на нашем рынке) российский авторынок уже китайский на 78%», — подчеркнули автодилеры.

После начала специальной военной операции на Украине почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию. Впрочем, Министерство промышленности и торговли РФ внесло их в перечень параллельного импорта.

Вместе с тем, как рассказали ранее РИА Новости в компании «Авилон», параллельный импорт улучшит ситуацию на отечественном авторынке, но полностью решить ее не сможет. Соответственно, в 2023 году дефицит предложения сохранится (на данный момент он наиболее заметен в сегменте седанов).

Ранее «Татар-информ» сообщал о возобновлении производства автомобилей «Москвич» на Московском автомобильном заводе, до конца года там должны собрать 600 машин — реплик китайского кроссовера JAC JS. Технологическим партнером проекта выступает ПАО «КАМАЗ».