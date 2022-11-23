СМИ: Стоимость нового «Москвича» может составить 1,6–2 млн рублей

Стоимость нового автомобиля «Москвич-3» может составить от 1,6 до 2 млн рублей. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники на рынке.

«Его стоимость может составить 27–33 тыс. долларов (около 1,6–2 млн рублей по курсу Банка России — прим. Т-и). Если учитывать, что автомобиль в перспективе планируется включить в программу льготного автокредитования, цена, соответственно, может быть еще ниже», — приводит слова своего собеседника РИА Новости.

Источник ТАСС назвал те же цифры, но уточнил, что речь идет о стоимости «без учета скидки». Другой источник заметил, что цена в 2 млн рублей обсуждалась, но пока не утверждена. В свою очередь второй анонимный собеседник РИА Новости предположил, что новый автомобиль может оказаться сопоставим по цене с китайским аналогом.

Ранее главный редактор издательства «За рулем» Максим Кадаков рассказал «Татар-информу», что в стоимость автомобиля будут закладываться затраты производителя на машинокомплекты, логистику, обеспечение производства.

«<…> „Москвич” будет стоить примерно 2 млн рублей. Может, чуть дешевле, может, чуть дороже. Но любой китайский кроссовер этого типоразмера стоит 1,8–2 млн рублей», — предположил он, также сославшись на стоимость китайского кроссовера JAC JS4, модификацией которого является «Москвич-3».