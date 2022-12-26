В России начинаются продажи электрокара «Москвич»

Сегодня, 26 декабря, в России стартуют продажи электрокара «Москвич 3е». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

До конца года на Московском автомобильном заводе соберут 600 автомобилей — 400 автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и 200 электромобилей.

Стоимость кроссовера «Москвич 3» будет начинаться от 1,97 млн рублей. Сколько будет стоить электромобиль, пока неизвестно, но на его покупку будет предоставляться государственная субсидия в размере 925 тыс. рублей. Машина представляет собой модификацию китайского кроссовера JAC JS4.

Ранее ТАСС передавал, что заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал журналистам — в следующем году планируется произвести 50 тыс. «Москвичей», в том числе 10 тыс. — на электрической тяге.

Еще в мае мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич», чтобы сохранить уникальный трудовой коллектив. В июле между ПАО «КАМАЗ» и Правительством столицы России было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и Президент Татарстана Рустам Минниханов прокатились на новом «Москвиче» в Набережных Челнах.