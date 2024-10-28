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В России началась шестидневная рабочая неделя
Сегодня в России началась шестидневная рабочая неделя, она продлится с 28 октября по 2 ноября.
Дело в том, что с субботы 2 ноября выходной день был перенесен на вторник 30 апреля. Соответственно, в этот день россиянам предстоит выйти на работу.
Вместе с тем 4 ноября отмечается День народного единства, а по статье 95 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня перед нерабочим праздничным днем сокращается на один час. Так будет и 2 ноября.
Затем жителей России ждет четырехдневная, а жителей Татарстана — даже трехдневная рабочая неделя. В республике 6 ноября будет отмечаться День Конституции РТ.
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