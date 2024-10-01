Россиян в конце октября — начале ноября ждет шестидневная рабочая неделя

Этой осенью жителей России ждет шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 28 октября по 2 ноября. Об этом напоминает Государственная Дума РФ.

С субботы 2 ноября выходной день был перенесен на вторник 30 апреля, поэтому в этот день россиянам предстоит выйти на работу.

При этом 4 ноября отмечается День народного единства. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня перед нерабочим праздничным днем сокращается на один час. Так произойдет и в субботу 2 ноября.

Необходимо отметить, что жителей Татарстана затем ждет трехдневная рабочая неделя, так как 6 ноября отмечается День Конституции РТ.