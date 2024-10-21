В начале ноября татарстанцев ждут дополнительные выходные

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В начале ноября жителей Татарстана ждет трехдневная рабочая неделя. Об этом напоминает пресс-служба Минтруда РТ.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 4 ноября, День народного единства, является нерабочим праздничным днем (в этом году он придется на понедельник).

Нерабочим праздничным днем по закону РТ «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» является и 6 ноября, День Конституции Республики Татарстан (в текущем году он придется на среду).

При этом в конце октября — начале ноября жителям России придется работать шесть дней подряд. Дело в том, что с субботы 2 ноября выходной день был перенесен на вторник 30 апреля.

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня перед нерабочим праздничным днем сокращается на один час. Соответственно, так и произойдет в субботу 2 ноября и вторник 5 ноября.