Минтранс РФ подготовил законопроект об отмене доплат за детей в такси

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Минтранс России подготовил изменения в законодательство, которые должны исключить дополнительные платежи за перевозку детей в такси и разницу в тарифах в зависимости от возраста пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О планируемых мерах рассказал первый заместитель министра транспорта Константин Пашков на панельной сессии Международной недели «Народы России».

«Доступное такси. Подготовлены изменения в законодательство, которые исключат доплату за перевозку ребенка и возрастную дифференциацию тарифов. В четырех городах <...> проходит эксперимент с промокодами для многодетных семей», – говорится в сообщении Минтранса.

Законопроект, касающийся тарифов на поездки в такси с детьми, ведомство планирует внести в Госдуму до конца 2026 года. Об этом в октябре на встрече с Президентом России Владимиром Путиным сообщал занимавший тогда пост министра транспорта Андрей Никитин.