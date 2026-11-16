В Татарстане допустили рост цен на такси из-за ограничений для мигрантов

Ограничения на работу иностранцев в такси могут привести к увеличению времени ожидания автомобилей и стоимости поездок. Об этом газете «Республика Татарстан» сообщил руководитель отдела по связям с общественностью агрегатора такси «Максим» Павел Стенников.

«Конечно, если количество водителей на рынке сократится, а спрос на поездки сохранится, пассажиры могут столкнуться с увеличением времени ожидания автомобилей и ростом стоимости поездок. Особенно заметными такие последствия могут быть в часы пик, при плохой погоде и в районах с ограниченным предложением транспорта», – считает он.

По мнению Стенникова, компенсировать нехватку водителей можно за счет россиян, для которых такси является подработкой. Для этого необходимо упростить требования к частным перевозчикам.

«Необходимо устранить административные барьеры, связанные с применением к частным водителям требований, разработанных прежде всего для профессионального такси. Считаем необходимым законодательно разграничить профессиональное такси и перевозки, которые граждане выполняют на личных автомобилях, в том числе в свободное от основной работы время», – отметил представитель агрегатора.

В свою очередь, казанский таксист и неоднократная победительница конкурса «Лучший водитель такси России» Луиза Бадреева считает, что дефицита водителей не возникнет. Кроме того, по ее словам, после введения республиканского запрета мигрантов в такси стало меньше.

«Дефицита водителей в любом случае не будет: осенью к работе в такси вернулись те, кто сезонно был занят в строительстве, на водных перевозках, также в такси подрабатывают студенты», – рассказала она изданию.