В России могут разрешить допускать больше ошибок при практическом экзамене на права

С 1 апреля 2024 года в России кандидатам в водители могут разрешить допускать больше ошибок при практическом экзамене на право управления автомобилем. Об этом со ссылкой на подготовленный Министерством внутренних дел РФ проект административного регламента сообщает ТАСС.

Пока на практическом экзамене на получение водительских прав кандидат может получить лишь пять штрафных баллов, в противном случае он будет считаться несданным. В новом проекте регламента предполагается увеличение дисквалифицирующей суммы штрафных баллов с пяти до семи.

Правоохранители объяснили, что такое изменение было решено внести с учетом анализа результатов проведения практических экзаменов с момента вступления в силу 1 марта 2021 года нынешнего административного регламента.

В частности, без одного балла во время экзамена может остаться за резкий рывок или пробуксовку при начале движения, за движение на слишком малой скорости без необходимости или за допуск остановки двигателя. Штраф в два балла грозит тому, кто не только двигался на слишком малой скорости, но и создавал таким образом помехи другим автомобилям.

В свою очередь трех баллов можно лишиться за нарушение правил остановки или стоянки, выезд на перекресток, нарушение правил перевозки пассажиров, тогда как пяти — за непристегнутый ремень или за то, что не уступил дорогу пешеходам, имеющим преимущество. В последнем случае экзамен сейчас автоматически прекращается.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России начнут по новым правилам сдавать и выдавать водительские права в 2024 году.