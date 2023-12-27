Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водительские права РФ, у которых заканчивается срок действия, продлятся еще на три года
В Госавтоинспекции Татарстана водителям напомнили, что российские национальные водительские удостоверения будут автоматически продлены.
Права, сроки действия которых истекают или уже истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года продлеваются на 3 года.
Продление происходит автоматически, обращаться в экзаменационные подразделения не нужно, как нет нужды менять бланк водительского удостоверения.
Такие водительские удостоверения действительны для управления транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий исключительно на территории Российской Федерации.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников