Водительские права РФ, у которых заканчивается срок действия, продлятся еще на три года

В Госавтоинспекции Татарстана водителям напомнили, что российские национальные водительские удостоверения будут автоматически продлены.

Права, сроки действия которых истекают или уже истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года продлеваются на 3 года.

Продление происходит автоматически, обращаться в экзаменационные подразделения не нужно, как нет нужды менять бланк водительского удостоверения.

Такие водительские удостоверения действительны для управления транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий исключительно на территории Российской Федерации.