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В России начнут по новым правилам сдавать и выдавать водительские права в 2024 году
С 1 апреля 2024 года в РФ заработают новые правила сдачи экзаменов на права, а также выдавать само водительское удостоверение будут по новому, пишет ТАСС.
Так, в правилах закрепили требование сдавать теорию всем, кто получает российские национальные водительские удостоверения на основании иностранных национальных водительских прав на категории А - мотоциклы, В - легковушки, М - мопеды, скутеры, легкие квадроциклы и ВЕ (легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг) и подкатегорий А1 и В1 - легкие мотоциклы, трициклы и квадрициклами. Также водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) должны будут сдавать экзамены по теории и по практике, чтобы получить водительское удостоверение. Более того, водители автобусов должны будут иметь стаж вождения на автомобиле или грузовике – от 1 года.
Еще новые правила дополнили основаниями для остановки проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений. Среди этих поводов: истек срок действия паспорта, медзаключения, сам заявитель не пришел на экзамен, отказ водителя фотографироваться на права. Еще к экзамену не допустят «уклонистов» от военкомата.
Помимо этого, выдавать российские национальные водительские права на основании иностранных национальных водительских удостоверений, выданных в Белоруссии, россиянам и белорусам будут без экзаменов.
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