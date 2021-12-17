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Здоровье
17 декабря 2021  17:09

В России коллективный иммунитет к Covid-19 достиг 58,2%

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Популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в России достиг 58,2%. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2%», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В России продолжается активная прививочная кампания против коронавируса. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что нужно сбить пик новой волны эпидемии Covid-19.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана заявил, что показатель по республике приближается к 80%. 

 

#коронавирус
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