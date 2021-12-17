В России коллективный иммунитет к Covid-19 достиг 58,2%

Популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в России достиг 58,2%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2%», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В России продолжается активная прививочная кампания против коронавируса. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что нужно сбить пик новой волны эпидемии Covid-19.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана заявил, что показатель по республике приближается к 80%.