В России за сутки на 200% увеличилось число госпитализаций с Covid

За последние сутки в российские больницы доставили 9 401 пациента с коронавирусом, что на 207,8% превышает показатель за 9 марта. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Также за день был выявлен 51 231 новый случай заражения Covid-19. Больше всего заболевших фиксируется в Москве (1215), Санкт-Петербурге (2402) и Московской области (160).

За сутки от последствий вируса умерли 665 человек. Полностью выздоровели 148 634 пациента.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что за неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 30%.

Большинство заражений коронавирусом по всему миру приходятся на штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон».

Накануне новую мутацию «дельтакрон» выявили во Франции, Нидерландах и Дании, но степень заразности этого варианта Covid-19, по словам специалистов, остается низкой.

Этот штамм, который якобы объединил в себе свойства «дельты» и «омикрона», обнаружили кипрские ученые. При этом ранее ВОЗ заявляла, что «дельтакрон», возможно, является загрязнением образца во время секвенирования.