За неделю заболеваемость Covid в России снизилась почти на 30%

За прошедшие семь дней в России на 29,6% снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с регионами.

«По итогам 9 недели 2022 года в стране зарегистрировано 616 355 случаев заболевания Covid-19, показатель заболеваемости составил 420,01 на 100 тысяч населения, что на 29,6% ниже чем на прошлой неделе», — приводит ее слова пресс-служба Роспотребнадзора.

Попова уточнила, что 7,9% всех случаев приходятся на три региона: Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.