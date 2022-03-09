Новый штамм «дельтакрон» выявили во Франции, Нидерландах и Дании

Новый штамм коронавируса «дельтакрон» зарегистрирован в нескольких европейских странах, однако уровень заражений остается низким. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Он был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании, — рассказала докладчик. — Но был выявлен очень низкий уровень [заражений этим штаммом]».

Мария Ван Керкхове добавила, что новая разновидность возникла при объединении подвидов «дельты» AY.4 и «омикрона» BA.1/BA.2, передает РИА Новости.

Новый штамм Covid-19, который якобы объединил в себе свойства «дельты» и «омикрона», обнаружили кипрские ученые. При этом ранее Мария Ван Керкхове заявляла, что «дельтакрон», возможно, является загрязнением образца во время секвенирования.