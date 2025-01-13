В России цены на материалы для стройки и отделки офисов подорожали сильнее инфляции

Цены на стройматериалы, а также изделия для отделки офисов в 2024-м подорожали на 10,1%, что выше уровня инфляции (по последним прогнозам, она составит 9,8%). При этом динамика роста все же замедлилась по сравнению с 2023 годом. По словам экспертов отрасли, проблемы с логистикой решены, но на ценообразование сейчас влияет ослабление рубля, зависимость от импортного сырья и высокий спрос из-за рекордного ввода коммерческой недвижимости, пишет КоммерсантЪ.

Для сравнения: в 2023-м такие материалы подорожали на 12,9%, а в 2022 году - 15%.

Сильнее всего в 2024-м выросли в цене воздуховоды и фасонные изделия (+43%), системы для кондиционеров (+25%), пиломатериалы (+20%). Меньше всех подорожал гипсокартон (+4,7%) и системы отопления (+5%). Материалы для ремонта квартир за 9 месяцев 2024-го подорожали в среднем на 11,3% (9,8 тыс. руб. за 1 «квадрат»).

По словам экспертов отрасли, рынок продолжает стабилизироваться после роста цен в 2022 году. При этом, помимо курса рубля, на рост цен влияют дорогие кредиты и инфляция. Как говорят аналитики, кредитная нагрузка на компании увеличилась почти вдвое, а кроме того увеличились платежи и тарифы за «коммуналку» и расходы на поднятие зарплат.

При этом спрос на стройматериалы не падает. Так, в прошлом году в РФ ввели 6,4 млн квадратных метров торговой, офисной и складской «недвижки», что является историческим рекордом. В 2025-м же прогнозируют ввод на уровне 8 млн «квадратов», что стимулирует спрос и ажиотаж на стройматериалы.

Также растет спрос на коммерческую недвижимость и среди арендаторов и покупателей помещений.

По прогнозу экспертов, закупочные цены на импортные и российские материалы за ближайшие полгода вырастут на 30%, как следствие подорожает и конечный продукт. Также в РФ может возникнуть дефицит некоторой продукции из-за ограниченных производственных мощностей, резюмировали аналитики.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за год вырос спрос на складскую недвижимость, свободных помещений мало.