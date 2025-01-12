В Казани студии и «однушки» в новостройках подорожали в 2024-м на 13%

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В Казани квартиры площадью до 32 кв. м, расположенные в новостройках, подорожали в 2024-м на 13,1% или до 6,3 млн рублей. При этом квадратный метр в таком типе жилья за прошлый год вырос в цене на 22,1%, до 240,8 тыс. рублей. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

Отмечается, что, если сравнивать квартиры по динамике кв. м, то больше всего за год подорожали малогабаритки Новокузнецка (+64%, до 145 тыс.), Омска (+63,4%, до 171,1 тыс.), Грозного (+62,8%, до 77,4 тыс.), Астрахани (+50,8%, до 181 тыс.) и Оренбурга (+48,9%, до 102 тыс.).

В среднем же по России «квадрат» студий и «однушек» до 32 кв. м подорожал в 2024-м на 19,8%, до 154,4 тыс. рублей.

При этом если сравнивать города по динамике средних цен на квартиры, то наибольший рост стоимости маленькой квартиры в новостройке произошел в Новокузнецке (+65,7%, до 4,3 млн), Астрахани (+60,8%, до 4,7 млн), Оренбурге (+57,1%, до 2,7 млн), Грозном (+55,4%, до 1,9 млн) и Вологде (+50,9%, до 2,6 млн).

В среднем по РФ подобные квартиры подорожали на 20%, до 4,2 млн рублей.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, сильнее всего цены росли в первой половине года, когда действовала безадресная программа льготной ипотеки.

«На рост спроса повлияли ограничения на площадь малогабариток в новостройках, которые были установлены в некоторых регионах. Там, где официального запрета еще нет, действует запрет негласный, либо застройщики сами на всякий случай не рискуют проектировать студии площадью менее 28 кв. м», — объяснил он.

Тем не менее, по его словам, пока малогабариток на рынке много, и за год их предложение в среднем по стране выросло на 26%.

«Такие лоты в силу их относительно невысокой общей стоимости продать и купить легче всего, а в условиях отсутствия дешевой ипотеки это очень важно для всех участников рынка», — резюмировал Луценко.